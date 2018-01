Elektro investirá R$ 5,9 mi para evitar interrupção de energia A Elektro vai investir R$ 5,9 milhões até 2010 para a troca de religadores analógicos de energia elétrica por digitais. Esses equipamentos permitem a retomada do fornecimento de eletricidade em casos de interrupções e possibilitarão o uso da tecnologia GSM (Global System for Mobile Communications), com a qual a empresa poderá controlar os religadores em tempo real, de sua sede em Campinas (SP). Com as informações online dos equipamentos, será possível evitar interrupção, antecipando manutenção de forma preventiva e pontual. Na primeira etapa, em 2006, estão previstos investimentos de R$ 896 mil na substituição de 40 religadores, o que beneficiará cerca de 48 mil clientes. Até 2010, aproximadamente 290 mil clientes serão favorecidos com a troca 242 desses equipamentos, um investimento total de R$ 5,9 milhões. Esta tecnologia, a mesma utilizada em telefonia celular, contribuirá para que trechos do sistema elétrico desliguem menos vezes e as ocasionais interrupções do fornecimento de energia durem menos tempo.