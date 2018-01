Eletrobrás afirma que não há proposta de mudança na estrutura do grupo A Eletrobrás afirma que não há "qualquer proposta de alteração na estrutura societária nas empresas que compõem o sistema", em nota divulgada hoje. No comunicado, a companhia comenta reportagens que foram divulgadas em alguns jornais nesta quinta-feira, repercutindo o encontro de ontem entre o presidente da estatal, Aloísio Vasconcelos, e a imprensa. Algumas das reportagens citam que a empresa estudaria agrupar na holding as subsidiárias Furnas, Chesf, Eletronorte, Eletrosul e Eletronuclear. "Em relação às matérias que estão sendo veiculadas, nesta data, comunicamos aos senhores acionistas e ao mercado em geral que a Eletrobrás está realizando estudos de viabilidade, visando aprimorar a gestão, de modo a contribuir para a expansão da oferta de energia no País", diz a empresa. Na nota, a companhia volta a negar que exista estudo sobre a venda de ações pertencentes ao acionista majoritário. "Em relação às empresas federais de distribuição de energia, contabilizadas na Eletrobrás como Investimento Temporário, a companhia continua imbuída do espírito de promover o saneamento econômico-financeiro das mesmas, conforme determina a Lei", completa.