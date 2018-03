Eletrobrás fará reestruturação em empresas de distribuição A Eletrobrás informou que o Conselho Nacional de Desestatização aprovou a reestruturação societária das distribuidoras da companhia no Norte do País, que prevê a incorporação da Companhia Energética do Amazonas (Ceam) pela Manaus Energia (Mesa). A Ceam foi incluída hoje no Programa Nacional de Desestatização, conforme decreto publicado no Diário Oficial da União. A Eletrobrás fará licitação para contratar uma consultoria nas áreas financeira e contábil para realizar a reestruturação societária, que envolverá ainda a Eletronorte. "O processo acima referido tem por único objetivo a melhoria das atividades e dos resultados das empresas do Sistema Eletrobrás na região."