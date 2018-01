Eletrobrás nega plano interno para venda de ações da União A Eletrobrás negou a existência de um plano interno para a venda de uma fatia das ações em poder da União. No entanto, no fato relevante, a companhia informa que "não existe nenhum estudo no âmbito da Eletrobrás, relativo à redução da participação acionária da União". Ou seja, deixa em aberto a possibilidade de um projeto elaborado pelo próprio governo federal. Na quarta-feira da semana passada, o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, anunciou a intenção do presidente Lula de transformar a companhia em uma "Petrobras do setor elétrico". Para isso, seria estudada uma série de medidas, como a venda de uma parte da fatia do governo na estatal a fim de levantar recursos para investimentos. Outra idéia é mudar a legislação que impede a empresa de captar recursos no mercado externo. As declarações fizeram os papéis da companhia disparar na Bovespa. O fato relevante divulgado hoje também não menciona a análise de outras medidas em relação à Eletrobrás. O comunicado atende a uma determinação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que pediu explicações após as declarações do ministro.