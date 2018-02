Eletrobrás sai de prejuízo para lucro no 2º trimestre A Eletrobrás registrou lucro líquido de R$ 462,3 milhões no segundo trimestre, segundo nota divulgada esta noite pela holding estatal de energia elétrica. No segundo trimestre do ano passado, a empresa havia contabilizado prejuízos de R$ 612 milhões. O acumulado no semestre totaliza lucro de R$ 320,4 milhões contra prejuízo de R$ 36,4 milhões na primeira metade de 2005. Segundo a nota da Eletrobrás, três fatores contribuíram para a melhoria dos resultados da companhia este ano. O principal deles foi o câmbio. No ano passado, houve a valorização do real frente ao dólar de 11,84% no trimestre de abril a junho, enquanto no mesmo período deste ano a valorização do real frente ao dólar foi de apenas 0,37%. No semestre, a variação do real frente ao dólar ficou em 7,54% ante 11,46% em igual período do ano passado. Como a empresa é credora em dólares, especialmente em operações de empréstimos para Itaipu Binacional, a empresa perde quando o real se valoriza frente ao dólar. Esse movimento foi mais intenso no ano passado e tem se reduzido este ano. Outro fator destacado pela empresa foram os ganhos financeiros decorrentes da conversão de empréstimos compulsórios em participação acionária no final do ano passado, no valor de R$ 3,5 bilhões. A conversão gerou ganhos de R$ 273 milhões no primeiro semestre. O terceiro fator destacado pela empresa foram os empréstimos e financiamentos concedidos que geraram ganhos de R$ 1 bilhão na primeira metade de 2006, destaca a nota.