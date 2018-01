Eletrobrás sai de prejuízo para lucro no 3º trimestre A Eletrobrás registrou lucro de R$ 505,1 milhões no terceiro trimestre, conforme resultados divulgados hoje pela holding estatal de energia elétrica, controladora das maiores geradoras do País, como Chesf, Furnas, Eletronorte, Eletronuclear e Eletrosul. No ano passado, no mesmo período, a empresa registrou prejuízo de R$ 319,8 milhões. O resultado do trimestre veio em linha com as projeções dos analistas ouvidos pela Agência Estado. A média entre as projeções feitas pela Fator Corretora, Credit Suisse e Merril Lynch apontava um lucro líquido de R$ 494 milhões no período. Segundo nota da Eletrobrás, o destaque positivo no trimestre passado foi o de equivalência patrimonial, com resultado de R$ 1,029 bilhão. Em igual período do ano passado, esse resultado havia somado R$ 550 milhões, observa a nota. Para o presidente da empresa, Aloísio Vasconcelos, os resultados do trimestre passado "é fruto de boa gestão", já que praticamente não houve oscilação do dólar em relação ao real nos últimos três meses. A desvalorização cambial trouxe impacto positivo de R$ 79,7 milhões, com a oscilação de 0,45% no período, observa Vasconcelos, na nota. Os empréstimos da empresa continuaram gerando bons resultados para a companhia. Essas receitas somaram R$ 1,052 bilhão no último trimestre, praticamente repetindo as receitas de igual período do ano passado, observa a nota. No final de setembro, a Eletrobrás tinha créditos de R$ 15 bilhões à Itaipu Binacional, ou o equivalente a US$ 6,88 bilhões.