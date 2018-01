Eletros prevê 10% de aumento em vendas no final de ano O setor de eletroeletrônicos prevê aumento de 10% das vendas no último trimestre do ano, segundo estimativa da Eletros (Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos). No ano de 2006 devem ser comercializados, no total, 51 milhões de aparelhos nos três segmentos (imagem e som, linha branca e portáteis). No ano passado, foram vendidos aproximadamente 45 milhões de aparelhos. "Devemos ter no ano um crescimento total de 12% a 14%, e esse incremento de 10% neste último trimestre irá ajudar a compor essa média total", afirmou o presidente da Eletros, Paulo Saab. Na linha de imagem e som, a Eletros estima que televisores de plasma, LCD e aparelhos de DVD estarão entre os destaques de vendas. Na linha de portáteis, torradeiras, cafeteiras, sanduicheiras e secadores de cabelo devem figurar entre os mais vendidos. Em linha branca, condicionadores de ar, fornos de microondas e refrigeradores são as principais apostas. Para Saab, o setor de eletroeletrônicos é bastante dinâmico e sempre muito desejado pelos consumidores, mas destaca que a economia precisa estar bem para se ter retorno de vendas. "A economia estando bem, se tem interesse dos consumidores", salientou. "O crescimento do setor será natural à medida que as condições econômicas e trabalhistas estiverem estabilizadas ou em crescimento", acrescentou. Ainda assim, o percentual de crescimento em 2006 poderia ser ainda maior se a Seleção Brasileira de Futebol não tivesse tido desempenho tão fraco na Copa do Mundo da Alemanha, segundo o presidente da Eletros. "Todo ano de Copa do Mundo temos um incremento da ordem de 4% nos aparelhos de imagem e som, mas se a seleção tivesse sido vitoriosa poderíamos ter um resultado bem melhor para o setor de eletroeletrônicos", disse Saab.