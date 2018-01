Em dia de estréia, ações da Iguatemi têm alta forte As ações da Iguatemi Empresa de Shopping Centers estrearam hoje com alta no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Às 12h20, o papel da empresa subia 12,33%. As ações preferenciais (PN) da Petrobras tinham baixa de 1,64%, enquanto as ordinárias (ON) caíam 2,03%. Vale do Rio Doce também opera em queda e recuava 1,20%, no horário acima. Já o principal índice da Bovespa, o Ibovespa, registrava variação negativa de 0,50%, aos 45.126 pontos. Segundo operadores, o comportamento da Bovespa está associado a uma realização de lucros.