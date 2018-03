Em dia de feriado em SP, mercado foca em dados empresariais nos EUA São Paulo, 25 de janeiro - A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e a Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) não abrem hoje, por conta do aniversário de 453 anos da cidade de São Paulo. Mas em outros municípios serão divulgados dados importantes como os números de emprego do IBGE. Nos Estados Unidos, o foco dos investidores deverá se concentrar nos balanços de grandes empresas, nos dados de auxílio-desemprego e do setor de imóveis. Todos os horários no exterior são de Brasília. EUA/Balanços - As companhias norte-americanas Ford, AT&T, Bristol-Myers Squibb Co., Compuware, Dow Chemical, Ford Motor, Kimberly Clark, Lear Corp, Legg Mason, Lockheed Martin, Nokia, Nucor Corp e Occidental Petroleum divulgam seus balanços referentes ao quarto trimestre. EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até o último dia 20. EUA/Imóveis - A Associação Nacional dos Corretores de Imóveis dos EUA divulga às 13 horas (de Brasília) o indicador de vendas de residências usadas em dezembro. EUA/Gás - O Departamento de Energia (DoE) dos Estados Unidos divulga, às 13h30, o nível dos estoques de gás natural na semana até o dia 19. EUA/Fed - O Federal Reserve de Kansas City divulga, Às 14 horas, seu índice de atividade industrial regional de janeiro; às 19h30 o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulga os dados da oferta monetária na semana até o dia 22. EUA/Leilão - O Tesouro dos Estados Unidos realiza leilão primário de US$ 13 bilhões em títulos de 5 anos. O resultado deve ser anunciado às 16 horas. Emprego/IBGE - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, a Pesquisa Mensal de Emprego de dezembro. Consumidor/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga a Sondagem do Consumidor de janeiro. Setor Externo/BC - O Banco Central divulga nota do setor externo de dezembro. Alemanha/Confiança dos Empresários O instituto de pesquisas econômicas IFO, da Universidade de Munique, divulga, às 7h30, sua pesquisa de clima do empresariado alemão em janeiro. Reino Unido/Veículos - O Reino Unido divulga, às 7h30, os dados da produção de veículos em dezembro. UE/Conta Corrente - A União Européia divulga, às 8 horas, a primeira revisão do saldo em conta corrente da zona do euro no terceiro trimestre de 2006. República Checa/Juro - O Comitê de Política Monetária do Banco Central da República Checa se reúne e deve anunciar, às 8 horas, sua decisão sobre os juros.