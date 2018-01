Em dia de forte alta, dólar sobe 2,25% e volta ao patamar de R$ 3

(Texto atualizado às 17h05)

O dólar começou a semana devolvendo boa parte da queda de 3,40% apurada nas quatro últimas sessões, ao subir 2,25% no mercado à vista de balcão. O avanço esteve inserido no contexto global de alta da moeda ante as demais divisas, por sua vez, pautada pelas preocupações com a situação da Grécia e com o desempenho da economia chinesa. No Brasil, a pressão foi acentuada pelo depoimento do doleiro Alberto Yousseff na CPI da Petrobrás.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O dólar comercial subiu 2,25%, para R$ 3,049, entre a mínima de R$ 2,983 (+0,03%, na abertura) e a máxima de R$ 3,0560 (+2,48%, à tarde). O volume perto do fechamento estava em US$ 833 milhões.

banco central da China de reduzir suas taxas de empréstimos e depósitos. Na avaliação dos investidores, a medida amplia as preocupações quanto à real situação da economia do país, que está em desaceleração. A moeda norte-americana já abriu em alta ante o real, refletindo a decisão dode reduzir suas taxas de empréstimos e depósitos. Na avaliação dos investidores, a medida amplia as preocupações quanto à real situação da economia do país, que está em desaceleração.