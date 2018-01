Em dia fraco, destaque para petróleo A agenda de indicadores que possam ter impacto no mercado financeiro é fraca hoje. Neste contexto, destacam-se o volume de estoques de petróleo e derivados e o IPC-S apurado na primeira quadrissemana de fevereiro. Estoques de Petróleo - O American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia (DoE) divulgam suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até 3 de fevereiro. Os dados saem às 13h30 (horário de Brasília). IPC-S - O IPC-S da primeira quadrissemana de fevereiro será divulgado a partir das 8 horas. O mercado financeiro está otimista em relação à desaceleração do índice. No fechamento de janeiro, o IPC-S mostrou variação de 0,65%.