Em Londres, bolsa fecha em alta de 0,25% O índice FT-100, da Bolsa de Londres, fechou em alta de 14,7 pontos (0,25%), em 5.872,4 pontos. Traders afirmam que o mercado recuperou parte do terreno perdido ontem, depois da abertura positiva das Bolsas dos EUA. Além disso, a reação positiva do mercado aos informes de resultados da Anglo American e da Rexam contrabalançou as quedas das ações do setor de petróleo e da mineradora Rio Tinto. As ações da Anglo American subiram 2,66%, depois da divulgação de resultados e do anúncio de dividendos. A empresa informou ainda que vai reduzir sua participação na AngloGold Ashanti e listar ações de sua subsidiária no setor de papel e embalagens, a Mondi, na Bolsa de Londres, em 2006 ou em 2007. As ações da Rio Tinto, que começaram a pagar dividendos, caíram 1,84%. As ações do setor de petróleo também caíram. Foi uma reação à baixa dos preços do produto, em meio à expectativa de que o informe semanal sobre o nível dos estoques norte-americanos mostre oferta abundante (BP -1,81%, Shell -1,39%). O informe será divulgado amanhã. As ações da indústria de latas para bebidas Rexam subiram 4,48%, em reação à divulgação de resultados e ao anúncio de que a empresa planeja oferecer ? 146 milhões pela holandesa Airspray. As da indústria de autopeças Tomkins, que divulgou resultados, subiram 4,4%. Já as ações da operadora de portos Peninsular & Oriental Navigation Co. tiveram alta de 0,29%, por causa da expectativa de um confronto entre o presidente George W. Bush e o Congresso norte-americano em torno da proposta de aquisição da P&O pela Dubai Ports World. A P&O controla seis portos importantes nos EUA e membros do Congresso manifestaram oposição a essa aquisição. Eles argumentam que a segurança nacional dos EUA ficará comprometida se eles passarem a estar sob controle de uma empresa árabe. Bolsa de Paris atinge nível mais alto em 4 anos Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 fechou em alta de 49,67 pontos (1,00%), em 5.041,6 pontos. Foi o nível mais alto nos últimos quatro anos e meio. O mercado reagiu à abertura em alta das Bolsas dos EUA e a especulações sobre fusões e aquisições. As ações da Suez subiram 5,60%, em meio a informes de que ela poderá ser alvo de uma tentativa de aquisição por parte da italiana Enel. As da L'Oreal avançaram 4,63%, depois de elevações de recomendação pela Morgan Stanley e pelo ABN Amro. As ações da Schneider Electric subiram 3,68%, devido a especulações de que ela poderá ser incluída no índice Dow Jones Eurostoxx-50, caso a tentativa de aquisição da espanhola Endesa pela alemã E.On seja bem sucedida. As da Thomson, que divulga resultados nesta quinta-feira, caíram 1,54%.