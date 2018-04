Em NY, Dow Jones opera em alta, mas Nasdaq recua O índice Dow Jones, das ações de primeira linha da Bolsa de Nova York, alterna-se entre leve alta e leve baixa nessa tarde, enquanto o Nasdaq, da Bolsa eletrônica, se mantém em leve queda o dia todo. A maior parte dos setores apresenta alta, com energia e serviços públicos especialmente fortes. Os setores de tecnologia e financeiros são os únicos que declinam. Às 16h05 (de Brasília), o Dow Jones subia 28,7 pontos, ou 0,23%, para 12.383 pontos. Boa parte do avanço do índice pode ser explicado por uma única ação, a da Altria, que subia 3% após finalmente fazer a cisão da Kraft. O Nasdaq recuava 0,21% e o S&P 500 estava em alta de 0,19%. As informações são da agência Dow Jones.