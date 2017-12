Em NY, Dow Jones sobe ajudado por Alcoa e Disney O índice Dow Jones fechou em leve alta, ajudado pelos ganhos das ações da Alcoa - que divulgou balanço depois do fechamento do mercado - e Walt Disney, enquanto o Nasdaq caiu, pressionado pelo fraco desempenho das ações do setor de semicondutores. As transações foram um tanto voláteis, com as tentativas de arrancadas frustradas pela nova alta dos preços do petróleo e preocupações relacionadas às taxas de juro. Na New York Mercantile Exchange (Nymex), os contratos de petróleo para maio subiram 2% e fecharam em US$ 68,74 o barril. O executivo-chefe de investimentos da Oaktree Asset Management, Robert Pavlik, disse: "Conforme o petróleo se aproxima de US$ 70 o barril, operadores e investidores estão ficando preocupados. Os estoques (de petróleo) estão elevados, mas há preocupações com relação à temporada de verão". O volume negociado foi fraco e deverá permanecer contido durante toda a semana, considerando o início da Pesach (Páscoa dos judeus) na quinta-feira e o feriado cristão de Sexta-feira Santa, disse Pavlik. O analista de transações Michael Malone, da SG Cowen, disse que as preocupações relacionadas com as taxas de juro também restringiram os ganhos do mercado nesta segunda-feira. Para o estrategista-chefe de mercado da Oppenheimer & Co, Michael Metz, aqueles dois fatores apontam para um período difícil para o mercado nos próximos meses. "O mercado está com problemas. Estamos recebendo muita pressão da volatilidade de outros mercados que está contaminando as ações", disse Metz, referindo-se à alta dos preços das commodities no geral. "Também parece que as taxas de juro vão continuar subindo. Cinco por cento agora parece coisa do passado, talvez estejamos caminhando para os 5,5%", acrescentou. Entre as blue chips, as ações da Alcoa subiram 1,02%, enquanto os investidores esperavam a divulgação do balanço da gigante do setor de alumínio depois do fechamento do mercado. A Alcoa anunciou um lucro e receita recorde para o trimestre, que superaram as expectativas de Wall Street. As ações da Walt Disney avançaram 0,94%, depois de o Wall Street Journal ter informado em reportagem que a gigante do setor de entretenimento vai oferecer - pela primeira vez - alguns de seus mais novos e populares programas de sua rede de televisão ABC, de graça, no site do canal ABC.com. No setor de tecnologia, as ações da Applied Materials caíram 1,94%, as da Varian Semiconductor Equipment Associates recuaram 3,6% e as da Lam Research fecharam em queda de 1,4%. As ações de empresas de semicondutores despencaram depois da UBS ter rebaixado sua recomendação para a Applied Materials de "comprar" para "neutra", citando previsão de queda na demanda no terceiro trimestre. O índice Dow Jones fechou em alta de 21,29 pontos (0,19%), em 11.141,33 pontos. A mínima foi em 11.117,08 pontos e a máxima em 11.185,54 pontos. O Nasdaq fechou em baixa de 5,75 pontos (0,25%), em 2.333,27 pontos, com mínima em 2.326,47 pontos e máxima em 2.343,59 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 1,12 ponto (0,09%), para 1.296,62 pontos. O NYSE Composite avançou 12,43 pontos (0,15%), para 8.283,08 pontos. O volume na NYSE alcançou 1,353 bilhão de ações negociadas, de 1,536 bilhão de ações na sexta-feira; 1.408 ações subiram, 1.908 caíram e 166 ficaram estáveis. No Nasdaq, o volume ficou em 1,921 bilhão de ações negociadas, de 2,038 bilhões de ações na sexta-feira, com 1.309 ações fechando em alta e 1.740 em queda. As informações são da Dow Jones.