Em NY, índice Dow Jones reduz alta e Nasdaq cai A Bolsa de Nova York continua reagindo positivamente à queda acima do esperado do índice de preços ao consumidor (CPI) em outubro - o que deu força às análises de que a economia dos EUA caminha para um pouso suave -, mas reduziu a alta da abertura. O Nasdaq, por sua vez, virou para baixo com o peso dos papéis de tecnologia. Às 13h55 (de Brasília), o Dow Jones subia 0,09%, para 12.277 pontos, o S&P 500 subia 0,10% e o Nasdaq caía 0,14%. O índice de preços ao consumidor caiu 0,5% pelo segundo mês seguido. O núcleo do índice, que exclui alimentos e energia, subiu 0,1%, a menor variação em oito meses. Os analistas avaliam que os números benignos da inflação podem abrir espaço para uma redução dos juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) se a economia desacelerar demasiadamente nos próximos trimestres. Eles também alertam que o rali das ações pode perder força depois de quatro sessões seguidas de ganhos e com poucos dados de peso a serem anunciados esta semana. Os papéis da Dell caíam 4,78%. Ontem, depois do fechamento do mercado, a empresa informou que adiará a divulgação de seu balanço do terceiro trimestre, anteriormente prevista para hoje, por causa da "complexidade" do processo da investigação, agora formal, de sua contabilidade pela SEC (a CVM norte-americana). Os papéis da Intel recuavam 0,15%, embora a empresa tenha anunciado hoje que elevou seu dividendo trimestral de US$ 0,10 para US$ 0,1125. Entre as notícias corporativas, a maior operadora de emissoras de rádio, a Clear Channel Communications, aceitou a oferta de compra de US$ 19 bilhões feita por uma empresa de private equity. As informações são da agência Dow Jones.