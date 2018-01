Em produção, Fiat encosta na Volks A Fiat está se aproximando da Volkswagen em volume de produção. Este ano, em uma única fábrica em Betim (MG), a empresa vai produzir 560 mil automóveis e comerciais leves, contra 595 mil da concorrente, que têm três fábricas. Em 2007, elas ficarão próximas de um empate. A Fiat, que já tirou a liderança da Volks em vendas, projeta fabricar 600 mil veículos na sua linha de montagem, uma diferença de apenas 5 mil unidades para a ainda maior montadora do País. A montadora mineira vai reforçar a produção. Este mês, anunciou 1.200 contratações que serão concluídas até o fim de janeiro, quando o grupo passará a ter 10.200 funcionários. Em 1º de fevereiro, terá início um terceiro turno de trabalho em Betim que ampliará a produção diária de 2.300 para 2.500 carros ao dia. A concorrente, ao contrário, está enxugando quadros e deve fechar, até o fim de 2008, pelo menos 4.300 postos. A Volks reduziu a produção por causa da queda na exportação, que este ano será 21% menor que em 2005 e, em 2007, deverá ter nova queda de 9%, para 185 mil unidades. Já a Fiat deve manter o volume exportado este ano, de cerca de 100 mil unidades. "No início de 2006 prevíamos queda de 30% nas exportações, por causa do câmbio, mas isso não se confirmou e caímos apenas 2%", disse o presidente da Fiat, Cledorvino Belini. As duas marcas apostam no mercado interno. A Volks projeta vendas totais de 1,9 milhão de automóveis e 23,5% de participação da marca nesse total. Belini é um pouco mais otimista e acha que o mercado pode chegar a 2 milhões de unidades. A Fiat deve ficar com cerca de 25% desse volume. Em produção, os números da montadora italiana neste ano representam crescimento de 11% em relação a 2005. É o segundo maior volume da empresa no País, atrás dos resultados de 1997, quando produziu 620 mil veículos. Já a Volks terá queda de 3%. Lucro A Fiat deve fechar 2006 com um balanço financeiro "azulzinho claro", declarou Belini, que não quis fazer projeções dos ganhos esperados para este ano. Em 2005, a montadora teve lucro de R$ 511 milhões no Brasil, contra um prejuízo de R$ 431 milhões no ano anterior. "Não será o nosso melhor ano, mas será bom e não vamos perder dinheiro." Segundo o executivo, no caso das exportações, a empresa manteve volumes e mudou o mix de produtos, com a venda de modelos mais caros. A Fiat prepara vários lançamentos, entre eles o do Palio reestilizado, previsto para março. Outro produto esperado é o Punto, compacto premium sucesso de vendas na Europa, embora Belini faça segredo. A empresa tem R$ 1 bilhão para investir em 2007, de um programa de R$ 3 bilhões para o triênio 2006/2008.