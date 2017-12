Em semana de decisão do Fed, dólar oscila ante o real

SÃO PAULO - Depois de abrir em queda no mercado à vista, o dólar tem volatilidade nesta segunda-feira, 14. O pregão antecede decisões importantes no Congresso antes do recesso parlamentar, enquanto no exterior o foco está na última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) de 2015. Há a expectativa forte de que o Fed eleve o juro básico da economia norte-americana.

Nesta manhã de agenda esvaziada, os investidores absorvem ainda o resultado das manifestações anti-Dilma deste domingo, que registraram menor adesão em relação às anteriores.

Às 12h55, o dólar à vista no balcão estava estável, cotado a R$ 3,89. Mais cedo, por volta de 10h20, atingiu a máxima, em alta de 1,30%, aos R$ 3,92.

No mercado de ações, a Bovespa tem queda nesta segunda-feira, pressionada pelas ações da Petrobrás e do setor financeiro.