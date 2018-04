Embarques de passageiros da TAM em Guarulhos sobem 59% em agosto A TAM anunciou hoje que o embarque de passageiros pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, durante o mês de agosto cresceu 59%, na comparação com igual mês do ano passado. Ao todo a companhia embarcou 97.740 passageiros em vôos domésticos a partir de Guarulhos. Segundo a TAM, sua participação no total de passageiros transportados para destinos domésticos em agosto a partir do aeroporto paulista foi de 50,8%. Os dados, segundo a empresa, são da Empresa de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Na comparação com julho, os embarques da TAM ficaram estáveis. Nos últimos 12 meses (setembro/2005 a agosto/2006), a empresa transportou um total de 896.474 passageiros a partir do aeroporto de Guarulhos nas rotas domésticas. A TAM oferece 40 vôos diários a partir do aeroporto paulista para 23 destinos domésticos. Além desses, a companhia opera 12 vôos internacionais, tendo como destinos Nova York e Miami (EUA), Paris (França), Buenos Aires (Argentina) e Santiago (Chile), além de Londres (Reino Unido), a partir de 28 de outubro.