Embraer chega a US$ 15 bi em pedidos firmes, seu recorde A Embraer divulgou hoje as entregas feitas neste ano e o volume de encomendas firmes da empresa nas áreas de Aviação Comercial, Executiva e de Defesa e Governo. De acordo com a empresa a carteira de pedidos firmes chegou ao maior valor da história da empresa. As encomendas certas cresceram de US$ 14,8 bilhões no quarto trimestre do ano passado para US$ 15 bilhões no primeiro trimestre deste ano. São 1.544 aeronaves vendidas, segundo o balanço da empresa até hoje. As aeronaves da Embraer com maior saída no mercado mundial são os jatos modelo ERJ 145, com 914 pedidos firmes e da família Embraer 170/190, para até 118 lugares, com 630 encomendas certas. Entre os principais clientes aparecem a ExpressJet dos Estados Unidos, que adquiriu 245 aeronaves modelo ERJ 145, a Republic Airlines, com 48 jatos Embraer 170 comprados e a Jet Blue que fez 101 pedidos firmes. De janeiro a março deste ano o volume de entregas foi de 25 jatos, sendo 20 da área Comercial e 5 da Executiva. A empresa manteve a previsão de entrega de 160 aeronaves neste ano e deve realizar 40% das entregas no primeiro semestre. No ano passado a Embraer entregou 135 aeronaves.