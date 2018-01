Embraer confirma entregas entre 160 e 165 unidades em 2007 A Embraer confirmou hoje a previsão de entregar entre 160 e 165 jatos em 2007, e entre 195 e 205 unidades em 2008, conforme adiantou a Agência Estado. As estimativas consideram o total de vendas de todos os mercados: aviação comercial, executiva, de defesa e de governo (transporte de autoridades). A previsão para 2008 inclui a produção de 15 a 20 jatos executivos Phenom 100, a partir do segundo semestre daquele ano. Em 2009, com o início da fabricação do modelo Phenom 300 a partir do segundo semestre, as entregas da linha Phenom alcançarão entre 120 a 150 unidades. Ainda de acordo com a Embraer, até dois jatos executivos Lineage 1000 devem ser entregues no segundo semestre de 2008, quando o modelo começará a ser produzido, podendo atingir até quatro unidades em 2009. Na linha Legacy 600, as projeções são de 25 a 30 jatos por ano até 2008, bem acima das 20 unidades entregues em 2005 e das 13 de 2004. "O comprometimento da Embraer com o mercado de aviação executiva gerou resultados significativos em 2006. Até o momento, US$ 1,8 bilhão em contratos firmes foram adicionados à carteira de pedidos de jatos da Empresa. O número de ordens firmes para os recém-lançados jatos Phenom 100 e Phenom 300 ultrapassam 340 unidades", afirma a companhia, em nota.