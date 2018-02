Embraer deve contratar 500 novos funcionários nos próximos meses A Embraer programa a contratação de 500 novos funcionários nos próximos meses, dos quais 300 deverão ser alocados para a fábrica de São José dos Campos, no interior de São Paulo, segundo informações da assessoria de imprensa da fabricante de aeronaves. As contratações refletem o crescimento da empresa, que hoje ocupa o terceiro lugar entre os maiores fabricantes mundiais de jatos comerciais. Atualmente a empresa conta com aproximadamente 18 mil funcionários, volume quase cinco vezes maior que o mantido pela companhia há 10 anos, de 3,8 mil empregados. A Embraer é uma das maiores empregadoras do País. Do total de funcionários mantidos pela empresa, a maior parte está concentrada na sua sede em São José dos Campos (15 mil) e outros 2,5 mil estão distribuídos entre vários países, com destaque para Portugal e Estados Unidos.