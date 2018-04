Embraer e BofA fecham acordo para promover vendas de jatos O Bank of America (BofA) e a Embraer anunciaram o lançamento de um programa conjunto para promover a venda e o financiamento dos jatos executivos Phenom 100, Phenom 300 e Legacy 600. O comunicado foi feito durante a 59ª convenção anual da National Business Aviation Association, em Orlando. Pelos termos do programa, o banco e a fabricante brasileira trabalharão em conjunto no desenvolvimento de estratégias de venda, materiais e eventos promocionais. Com o acordo, o Bank of America também poderá oferecer uma linha de crédito para os clientes da Embraer que comprarem um destes modelos e desejarem efetuar uma nova aquisição no futuro. As informações são da Dow Jones.