Embraer e CAE firmam joint para treinamento de tripulação A canadense CAE e a Embraer assinaram acordo de joint venture sobre um programa global de treinamento para pilotos e aeronautas dos jatos Phenom 100 e 300. As duas empresas trabalharão em conjunto no desenvolvimento de todo o material necessário para o curso, além do equipamento de simulação de vôo e escolha do time de instrutores. A CAE vai desenvolver e fabricar os simuladores de vôo e combinar a tecnologia Simfinity com os dispositivos dos aviões executivos da Embraer em seu programa de treinamento. Os planos da parceria incluem expansão para a Europa Ocidental e leste dos EUA. O Phenom 100 tem capacidade para transportar oito pessoas e deve entrar no mercado norte-americano no segundo semestre de 2008. O Phenom 300 pode transportar até nove passageiros e deve ser lançado nos EUA no meio de 2009. As informações são da Dow Jones.