Embraer eleva projeção de entregas em 2007 para até 170 aeronaves A Embraer informou que, considerando a entrega de cinco aeronaves previamente programadas para 2006 até o final de janeiro deste ano, alterou sua projeção em 2007 para 165 a 170 aeronaves. Conforme a fabricante de aviões, as entregas do quatro trimestre do ano passado somaram 37 jatos, totalizando 130 aeronaves no exercício. Em comunicado ao mercado, a empresa diz ainda que durante o último trimestre de 2006 foram anunciados 67 novos pedidos firmes para o segmento de aviação comercial. Assim, a carteira cresceu 11,3% na comparação com o trimestre anterior, atingindo a marca recorde de US$ 14,8 bilhões em 31 de dezembro.