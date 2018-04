Embraer emitirá US$ 300 milhões em bônus de 10 anos A fabricante de aviões Embraer anunciou que a sua subsidiária Embraer Overseas Limited fará uma oferta de US$ 300 milhões em bônus garantidos com vencimento em 2017 no exterior. Os recursos serão "usados para o pagamento de endividamentos atuais da Embraer, no valor aproximado de US$ 280 milhões, bem como para propósitos gerais", acrescenta o comunicado. O Citigroup e o JP Morgan estão atuando como coordenadores líderes e o Barclays como co-administrador. Segundo fontes próximas da situação, os executivos da Embraer vão dar início ao roadshow na próxima semana e a operação deve ser precificada até sexta-feira. Os executivos vão viajar para a Costa Oeste dos EUA em 16 de outubro, seguem para Nova York em 17 de outubro e Boston em 19 de outubro. A Embraer é uma companhia classificada como grau de investimento, com rating Baa3 da Moody's Investors Service e BBB- da Standard & Poor's. Com informações da empresa e da Dow Jones.