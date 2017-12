Embraer entrega 36 aviões no segundo trimestre A Embraer informou hoje que entregou 36 aeronaves no segundo trimestre. Foram 30 jatos comerciais, cinco executivos e um do segmento de defesa. Dessa forma, no primeiro semestre as entregas somam 63 unidades, ou 43% dos 145 aviões previstos para todo o ano. Segundo a Embraer, a africana South African Airlink cancelou o saldo da sua ordem firme de aviões ERJ 135, mas assinou um pedido de duas aeronaves EMBRAER 170. A companhia mantém a previsão de entregar 145 aeronaves em 2006 e outras 150 em 2007. Em 30 de junho de 2006, a carteira de pedidos firmes da Embraer somava US$ 10,2 bilhões.