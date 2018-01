Embraer entrega a 275ª aeronave para ExpressJet A Embraer entregou hoje, em cerimônia realizada em São José dos Campos (SP), a 275ª aeronave da família ERJ 145 para a companhia regional americana ExpressJet, antiga Continental Express. A ExpressJet é a maior operadora de jatos regionais Embraer no mundo, com uma frota de 30 aviões ERJ 135 e 245 unidades do ERJ 145. O contrato original, de 10 anos atrás, previa 25 pedidos confirmados e 175 opções. Houve a conversão de todas essas opções e a adição de outras 75 encomendas.