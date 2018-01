Embraer estréia no Novo Mercado da Bovespa na 2ª feira A "nova" Embraer (Rio Han Empreendimentos) estréia no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) na próxima segunda-feira. A listagem no segmento faz parte do processo de reestruturação societária da companhia, visando a pulverização do capital. As atuais ações ON e PN serão convertidas em papéis ON da nova empresa, na proporção de 1 para 1, a partir do dia 5. Cada ADR (American Depositary Receipts) da Embraer representará quatro ações ON da nova companhia. O código de negociação na Bovespa será mantido como 'EMBR3'. Os ADRs são títulos de empresas estrangeiras negociados na Bolsa de Nova York. Segundo a Bovespa, o Novo Mercado trata-se de um segmento de listagem destinado à negociação de ações emitidas por companhias que se comprometam, voluntariamente, com a adoção de práticas de governança corporativa adicionais em relação ao que é exigido pela legislação. A empresa passa a oferecer mais transparência aos investidores.