Embraer fecha acordo de cooperação industrial com a portuguesa Ogma A Embraer e Indústria Aeronáutica de Portugal S.A. (Ogma) assinaram hoje um acordo de cooperação industrial no setor aeronáutico. A Embraer realizará estudos para desenvolver a capacidade da Ogma para projetar e fabricar estruturas de aeronaves para o mercado global. A expansão da Ogma integra o programa de desenvolvimento industrial de Portugal. ?A expansão da indústria aeronáutica vai ao encontro do objetivo do Estado português de aumentar o desenvolvimento econômico do país de maneira sustentável?, disse o presidente da Embraer, Maurício Botelho. O protocolo de acordo foi assinado na sede da Embraer, em São José dos Campos, por Botelho, pelo presidente da Ogma, Antônio Pires Monteiro, Presidente da OGMA, e pelo presidente da Agência Portuguesa para o Investimento (API), Basílio Horta.