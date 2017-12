Embraer fecha venda de 30 jatos 175 para a Republic Airlines A Embraer fechou hoje acordo para a venda de 30 aviões Embraer 175 à Republic Airlines. O negócio eleva para 78 pedidos confirmados e 75 opções o número total de E-Jets sob encomenda da Republic. De acordo com o comunicado da empresa brasileira, essas aeronaves constavam originalmente como opções no contrato entre a Embraer e a US Airways, posteriormente revisado. Com o consentimento da Embraer, a US Airways transferiu à Republic o direito de compra desses aviões. O anúncio de hoje não afeta as 25 ordens firmes de aeronaves Embraer 190 e os 32 Embraer 190 adicionais, sujeitos à reconfirmação, da carteira de encomendas da US Airways.