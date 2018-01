Embraer fecha venda de 5 jatos à italiana Alpi Eagles A Embraer anunciou hoje a venda firme de cinco jatos modelo 195 à Alpi Eagles, como parte do plano de expansão da empresa aérea italiana na Europa. Esta última possui opções para mais cinco aeronaves e direitos de compra para outras seis unidades do modelo. O valor do contrato, caso todas as opções e direitos de compra sejam exercidos, totalizará US$ 584 milhões, a preço de tabela. Segundo a empresa brasileira, esta encomenda já estava incluída em sua carteira de pedidos. De acordo com o comunicado, o jato Embraer 195 servirá novas rotas da malha intra-européia da Alpi, configurado em classe única com 122 assentos. A companhia é a lançadora mundial da versão de alta densidade do Embraer 195, anunciada em julho de 2006 durante o Farnborough Air Show, em Londres, Reino Unido, juntamente com as versões similares dos outros modelos da família de E-Jets (Embraer 170, Embraer 175 e Embraer 190).