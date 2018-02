Embraer fecha venda de 50 jatos para Magnum Jet A Embraer anunciou hoje, em Nova York, que recebeu encomenda de 50 jatos Phenom 100 por parte da Magnum Jet, empresa baseada em Houston, nos EUA. O presidente da companhia brasileira, Maurício Botelho, e o vice-presidente da Divisão de Jatos Executivos, Luis Carlos Afonso, participaram hoje da abertura da Bolsa de Nova York (Nyse), tocando o sino que marca o início das negociações. A empresa levou, para a frente da Nyse, uma réplica em tamanho real da aeronave Phenom 300. O negócio com a Magnum inclui opções de compra de mais 50 aviões, que poderão ser convertidos tanto no modelo Phenom 100 quanto no Phenom 300. O contrato tem valor de US$ 137,5 milhões, com potencial para alcançar US$ 275 milhões, se as opções forem convertidas em Phenom 100. Segundo Afonso, o novo jato deve entrar em operação em meados de 2008, sendo que a Magnum deve receber sua primeira aeronave no início de 2009. A empresa afirma que o contrato com a Magnum está inserido nas ordens divulgadas em junho deste ano, que agregam encomendas firmes de mais de 280 jatos Phenoms.