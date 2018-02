Embraer fecha venda de 6 aviões para EgyptAir A Embraer fechou a venda de seis aviões Embraer 170, com opção de compra de outras seis aeronaves do mesmo modelo, com a EgyptAir Holding Company. A entrega do primeiro avião está marcada para abril do ano que vem. A empresa não informou o valor do contrato. Conforme comunicado, a aeronave será operada pela EgyptAir Express, recém-criada subsidiária da empresa egípcia, e será a primeira da nova frota da companhia. O avião será configurado em classe única e acomodará 76 passageiros. O presidente do conselho da empresa aérea do Egito, Atef Abdul Hamid, disse que a escolha foi feita após um exame técnico criterioso, onde o Embraer 170 se destacou como a aeronave certa para ajudar o lançamento na nova subsidiária EgyptAir Express.