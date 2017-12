Embraer inaugura hangar para manutenção de jatos em Portugal A OGMA, empresa de manutenção aeronáutica da Embraer em Portugal, inaugurou um hangar dedicado ao reparo e revisão dos jatos executivos da companhia aérea brasileira, em uma área total de 1.542 metros quadrados. No local, dois aviões Legacy 600, um Lineage 1000 ou até oito jatos Phenom podem ser atendidos simultaneamente. De acordo com comunicado da Embraer, as dependências da OGMA incluem ainda pelo menos dois outros hangares onde os jatos executivos da companhia podem receber serviços. Certificado como um centro de serviços autorizado para a família ERJ 145 em 1998, a OGMA também está capacitada a manter, reparar e revisar os E-Jets, com capacidade de 70 a 110 assentos.