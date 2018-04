Embraer investirá US$ 40 mi em novos centros no exterior A Embraer anunciou hoje investimentos de US$ 40 milhões para implantação de quatro novos centros de serviços no exterior para atender os jatos executivos Phenom 100, Phenom 300 e Legacy 600. Três serão construídos nos Estados Unidos e um no aeroporto de Le Bourget, em Paris, França. A construção das novas instalações começará em 2007 e terminará antes da entrada em serviço da primeira aeronave Phenom 100, em meados de 2008. Segundo a empresa, os critérios para a seleção dos centros de serviços foram localização e adequação das instalações disponíveis, qualificação da força de trabalho local, infra-estrutura aeroportuária e logística de transporte para clientes e fornecedores favorável. Nos Estados Unidos, os centros serão construídos no Aeroporto Internacional de Fort-Lauderdale - Hollywood, em Fort Lauderdale, no Estado da Flórida; no Aeroporto de Williams Gateway, em Mesa, no Estado do Arizona; e no Aeroporto Internacional de Bradley, em Windsor Locks, no Estado de Connecticut. Cada centro de serviço próprio da Embraer possuirá instalações com aproximadamente 3.716 metros quadrados (40.000 pés quadrados), incluindo hangar, oficinas e escritórios. Entre os serviços que serão oferecidos estão inspeções de rotina, manutenção programada e não-programada, reparos na estrutura, motor e outros sistemas, serviços de emergência e estoque de peças. Os serviços também podem incluir pintura e reforma de interiores.