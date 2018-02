Embraer nega negociação de parceria com a EADS O presidente da Embraer, Maurício Botelho, negou hoje que a empresa esteja negociando uma parceria com a EADS, empresa do grupo Airbus, conforme notícia veiculada em uma revista brasileira. ?Não passa de especulação?, afirmou o executivo. Apesar de não dar detalhes, Botelho admitiu que está em negociação com a Varig. ?Não podemos falar das negociações que estão em andamento?, limitou-se a dizer. Apesar do negócio de US$ 2,7 bilhões anunciado ontem para a venda de 100 aeronaves para um cliente na China, a HNA, Botelho voltou a reiterar que não deve revisar a projeção de entregas previstas para 2007, de 150 unidades.