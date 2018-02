Embraer participa de concorrência na Turquia A Embraer anunciou hoje que entregou, em 14 de julho, proposta para vender entre 36 e 55 aviões de treinamento Super Tucano ao governo da Turquia. A proposta prevê ainda um programa de transferência de tecnologia e parceria industrial envolvendo empresas de defesa locais. ?Estamos muito confiantes de que nossa proposta satisfará os requisitos do governo turco. O Super Tucano está mostrando ser um excelente avião para o treinamento de pilotos para Força Aérea Brasileira e nós acreditamos realmente que o produto foi concebido com a maturidade requerida pelo mercado de defesa?, disse Luiz Carlos Aguiar, Vice-Presidente Executivo para o Mercado de Defesa e Governo, em nota à imprensa. A Embraer já entregou 41 Super Tucanos para a Força Aérea Brasileira (FAB), de um total de 99 unidades encomendadas. O Super Tucano é usado em quatro bases aéreas brasileiras em missões operacionais e de treinamento de pilotos. A Força Aérea da Colômbia (FAC), que encomendou 25 Super Tucanos em 2005, receberá as primeiras entregas até o fim de 2006. A venda para a Colômbia foi o primeiro negócio internacional envolvendo os treinadores Super Tucano.