Embraer participa de feira de Defesa dos Emirados Árabes De olho no potencial dos países do Oriente Médio, a Embraer participa da 8ª Exposição e Conferência Internacional de Defesa, nos Emirados Árabes. A feira IDEX 2007 é realizada em Abu Dhabi até amanhã. Para o evento foram destacadas as aeronaves brasileiras Super Tucano, turboélice militar para treinamento e ataque leve de última geração, e o Emb145 AEW&C, avião de alerta aéreo antecipado e controle, para a defesa das fronteiras. "Como nenhuma região do mundo, o Oriente Médio exibe elevada concentração de recursos naturais estratégicos, o que torna a preocupação com a autodefesa uma das prioridades entre os países da região. A Embraer desenvolveu uma gama de produtos de Defesa que têm demonstrado a performance operacional, confiabilidade e prontidão para as missões neste ambiente", avaliou o vice-presidente executivo para o mercado de Defesa da companhia, Luiz Carlos Aguiar.