Embraer: Previsão de entrega para 2007 pode subir, diz Merrill Lynch A encomenda firme de 11 jatos E-190 e três E-170 da Embraer, anunciada pela companhia aérea australiana Virgin Blue Holdings, quando combinada com outras compras feitas recentemente, "sugere fortemente que há possibilidade de elevação de nossa estimativa de entrega de 167 aeronaves pela Embraer em 2007", afirmou o banco de investimentos Merrill Lynch. O contrato da Virgin inclui opções para outras seis aeronaves. Em relatório, o analista Ronald J. Epstein disse que sua previsão atual para o ano que vem é de 15 ERJ-145, 128 E-Jets e 24 jatos executivos Legacy. "Nossa estimativa para entregas de E-Jet pode ser conservadora demais. Há também potencial de alta para as nossas previsões de entrega de Legacy, dada a atividade recente no mercado de jatos executivos", disse ele. A recomendação de compra para os ADRs da fabricante brasileira foi reiterada, com preço-alvo de US$ 45,00. "Apesar do recente sentimento do investidor de que a Embraer carece de catalisadores para o crescimento no curto prazo, nós acreditamos que ainda haja espaço para encomendas adicionais no quarto trimestre e no primeiro semestre de 2007 e para a elevação de nossas previsões atuais", afirmou o relatório, acrescentando que a Northwest é uma possível compradora.