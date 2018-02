Embraer retifica informação: contrato não prevê 100 opções de compra A Embraer retificou uma informação divulgada ontem pela Agência Estado. Segundo a assessoria de imprensa da empresa, o seu presidente, Maurício Botelho, enganou-se e afirmou erroneamente que o contrato com a chinesa HNA para a venda de aviões previa mais 100 opções de compra. Portanto, diferentemente do publicado, o contrato prevê apenas a encomenda firme de 100 jatos. Botelho fez a declaração durante entrevista a jornalistas convocada para falar sobre o primeiro contrato de venda firmado pela companhia para o grupo HNA, quarta empresa aérea da China. O valor do contrato envolve US$ 2,7 bilhões.