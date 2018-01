Embraer tem lucro de R$ 163,4 milhões no 3º trimestre A Embraer obteve lucro líquido de R$ 163,448 milhões no terceiro trimestre de 2006, volume 57,6% maior no comparativo com igual período do ano passado. A receita líquida recuou 20,2%, para R$ 1,943 bilhão, e o lucro bruto fechou em R$ 479,072 milhões (+5,5%). O ganho operacional, antes das despesas e receitas financeiras, caiu 40,3%, para R$ 102,077 milhões no trimestre. Após o efeito financeiro, o resultado sobe para R$ 212,263 milhões, volume 62% maior frente ao terceiro trimestre de 2005. O lucro líquido por ação foi de R$ 0,22126 no trimestre. Em 30 de setembro passado, o patrimônio líquido da companhia estava em R$ 4,900 bilhões. Os dados são consolidados.