Embraer vende 24 jatos Phenom 100 para espanhola Wondair A Embraer anunciou hoje a venda de 24 jatos executivos Phenom 100 para a Wondair, operadora espanhola de vôos privados. O pedido inclui ainda opções de compra para outras 12 aeronaves, que poderão ser convertidas em Phenom 100 ou Phenom 300. O contrato, no valor total, a preço de tabela, de cerca de US$ 70 milhões, poderá atingir US$ 105 milhões, caso todas as opções sejam convertidas em jatos Phenom 100. As entregas para a Wondair começarão no segundo semestre de 2009. "O Phenom 100 é apropriado para as operações que estamos planejando. Ele tem a maior cabine de sua classe, o que significa o melhor conforto para nossos passageiros. Além disso, a experiência da Embraer no desenvolvimento de aeronaves confiáveis, projetadas para operações intensas, teve um papel significativo na nossa decisão final", disse o CEO da Wondair, Javier Diez, segundo nota da Embraer à imprensa.