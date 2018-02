Embraer vende 5 jatos Phenom 100 para a Gold Aviation Services (EUA) A Embraer anunciou hoje a venda de cinco jatos Phenom 100 para a Gold Aviation Services, empresa com sede em Fort Lauderdale (Flórida), nos Estados Unidos. O comunicado não traz o valor do negócio. Segundo a companhia, o contrato inclui 10 opções, que podem ser convertidas em aviões Phenom 100 ou Phenom 300. As aeronaves serão mantidas pela Gold dentro de um programa de gerenciamento e fretamento para os jatos Legacy 600 e Phenom. De acordo com a Embraer, a Gold é uma empresa de aviação corporativa e privativa especializada em serviços de fretamento nacionais e internacionais para clientes VIP. Atua também em gerenciamento, consultoria e manutenção de aeronaves.