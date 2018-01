Embraer vende um jato 190 para a Air Caraïbes A Embraer informa que fechou a venda de um jato Embraer 190 para a caribenha Air Caraïbes. A entrega da aeronave está prevista para o final de 2007 e o negócio inclui ainda uma opção de compra de outro avião do mesmo modelo. A empresa caribenha, que atualmente opera dois jatos ERJ 145, recebeu no início deste mês seu primeiro E-Jet - um EMBRAER 175, por meio de leasing operacional. O EMBRAER 190 será configurado em classe única com 100 assentos e, juntamente com o EMBRAER 175, complementará a oferta de vôos da Air Caraïbes por toda a região das Antilhas Francesas, Caribe e América do Sul. A companhia tem sede em Pointe-à-Pitre, em Guadalupe e atende quase 100 vôos diariamente no Caribe, desde Belém, no Brasil, ao sul, até Havana, em Cuba, ao norte. A empresa aérea também opera três rotas diárias para Paris, partindo de Martinica e Guadalupe e deverá transportar 900 mil passageiros em 2006.