Embratel tem lucro de R$ 131,5 milhões no 2º trimestre A Embratel registrou lucro líquido de R$ 131,5 milhões no segundo trimestre deste ano, um aumento de 40,6% sobre os R$ 93,6 milhões de igual período de 2005. A receita líquida cresceu 9,6%, para R$ 2,038 bilhões, e os custos aumentaram 7,3%, para R$ 1,086 bilhão. O Ebitda (lucro antes das despesas e receitas financeiras, impostos, depreciações e amortizações) subiu 26,8%, para R$ 512,9 milhões, e o Ebit (lucro antes dos juros e impostos) aumentou 64,4%, para R$ 225,8 milhões. O lucro antes de imposto de renda e participações minoritárias subiu 1,4%, para R$ 204,1 milhões. Ao final do período, o patrimônio líquido era de R$ 7,624 bilhões. As informações são consolidadas.