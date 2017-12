Emprego nos EUA e inflação no Brasil são foco das atenções São Paulo, 07 de julho - A grande expectativa dos investidores é com relação à divulgação dos dados de trabalho nos Estados Unidos. A pesquisa vai indicar se o vigor do mercado de trabalho norte-americano está ou não perdendo fôlego. No Brasil, o mercado vai monitorar o dado de inflação medido pelo IPCA, que poderá ajudar a consolidar as apostas para a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), nos dias 18 e 19 deste mês, que vai definir a nova Selic. EUA/Trabalho - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, os dados do nível de emprego em junho (número de postos de trabalho criados, taxa de desemprego e salário médio pago por hora). IBGE/IPCA - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho. Em maio, o indicador ficou em 0,10% ante 0,21% em abril. Balanço/Brasil - A Aracruz Papel e Celulose divulga o balanço financeiro referente ao segundo trimestre de 2006.