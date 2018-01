Empresa brasileira é proibida de usar a marca All Star Após a decisão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a empresa All Star Artigos Esportivos Ltda, do Rio de Janeiro, está impedida de usar a marca All Star em seus produtos. A empresa havia sido proibida de utilizar a marca de que se valia há mais de 30 anos por decisão da Justiça estadual de São Paulo, em ação movida pela empresa norte-americana Converse INC. A ação pedia a anulação dos registros concedidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), pois teriam sido concedidos indevidamente. Pedia ainda que a empresa brasileira fosse condenada a retirar a marca All Star de sua denominação social. Em sua decisão, o ministro Ari Pargendler, relator do caso, destacou que é indiscutível o interesse da empresa norte-americana em recorrer do acórdão proferido pelo Tribunal estadual, eis que lhe foi exigida caução para a concessão da tutela antecipada. O ministro sustentou, ainda, que a decisão que antecipou a tutela não contrariou o artigo 273 do CPC. Por essa razão, anulado o registro promovido pela All Star Artigos Esportivos, parece razoável que ela já não possa utilizar mais a marca. Assim, restabeleceu a decisão de primeiro grau.