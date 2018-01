Empresa de médio porte devem concentrar IPOs em 2007 A abertura de capital (lançamento de ações) na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) em 2007 deverá concentrar empresas de médio porte, assim como ocorreu este ano, avaliaram Tomás Awad, estrategista da Itaú Corretora, e Júlio Ziegelmann, diretor de pessoas físicas da instituição. Os executivos realizaram chat com a imprensa esta manhã. Os profissionais observaram que, em um primeiro momento, as ofertas inicias de ações (IPOs, na sigla em inglês) envolviam empresas de grande porte, que ainda não estavam listadas em bolsa. "Mas naturalmente o universo de empresas de grande porte é limitado. Hoje não há muitas listadas e as que estão em bolsa têm grande liquidez, ou seja, não precisam acessar o mercado de capitais para financiar expansão", afirmaram os profissionais. Ainda de acordo com a avaliação deles, as empresas de menor porte "são muitas, em quantidade, e em muitos casos têm perspectivas de crescimento atrativa" e, portanto, precisam de recursos "para investir em crescimento orgânico e em consolidação dos setores".