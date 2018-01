Empresas chinesas caem mais de 40% na Bolsa de Hong Kong sem explicação

Duas companhias chinesas listadas na Bolsa de Hong Kong e que fazem parte do mesmo grupo empresarial surpreenderam os mercados nesta quinta-feira, 21, ao apresentarem fortes quedas que ainda não foram explicadas.

As ações da Goldin Financial, que oferece financiamento corporativo de curto prazo, caíram 58%, resultado em uma perda de cerca de US$ 16 bilhões em seu valor de mercado. Os papéis da Goldin Properties, uma companhia menor que a primeira e que atua na construção civil, tiveram recuo de 46%.

As duas emitiram notas ao longo da sessão nas quais afirmaram que não estavam "cientes de nenhuma razão" que pudesse justificar os movimentos. "Os negócios e as operações do grupo Goldin estão funcionando normalmente e o grupo tem uma posição financeira saudável", disseram. O presidente do grupo, Pan Sutong, acrescentou que está "confiante" no futuro das duas companhias.

Em março, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong pediu aos investidores que tivessem "extrema cautela" com a Goldin Financial, observando que apenas 20 acionistas controlavam 99% das ações, entre eles o próprio presidente, que tem uma participação de 70%. À época, a empresa respondeu que tinha pouco a fazer sobre isso.

As fortes quedas das duas empresas ocorrem um dia depois de outra companhia, a Hanergy, ter apresentado um recuo de 47%, também aparentemente inexplicável. Também nesta quinta-feira, 21, quando as ações da Hanergy ficaram suspensas para negócios, a companhia de painéis de energia solar declarou que suas operações funcionam normalmente. (Com informações da Dow Jones Newswires).