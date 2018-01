Empresas de semicondutores puxam alta em Tóquio A Bolsa de Tóquio encerrou mais uma sessão de fortes ganhos nesta quinta-feira, com as empresas do ramo de semicondutores entre as mais notáveis ganhadoras após a notícia de que a Elpida Memory estabeleceria uma joint venture com uma indústria de chips taiwanesa. O índice Nikkei 225 aumentou 0,6%, atingindo os 16.473,36 pontos. Embora o índice não tenha se mantido acima dos 16.500 pontos, o fato de ter rompido essa marca no meio do pregão, pela primeira vez desde 7 de novembro, foi interpretado como um sinal positivo por muitos operadores. Os investidores agora estão focados no vencimento de dezembro dos contratos futuros do Nikkei 225, bem como nos indicadores econômicos a serem divulgados amanhã, para conferir se o índice pode continuar a subir como muitos esperavam. ?Amanhã é um grande dia para o mercado e muitos investidores estrangeiros certamente observarão os dados do PIB para definir como vão se posicionar neste fim de ano?, disse Stefan Worral, vice-presidente de venda de ativos do Credit Suisse em Tóquio. A notícia de que a Elpida Memory formaria uma joint venture com a Powerchip, de Taiwan, alimentou a especulação de que a companhia japonesa estaria planejando construir uma nova fábrica em Taiwan, o que fez subir as ações da Elpida e de outras companhias ligadas ao ramo de semicondutores. Após o fechamento da bolsa, a Elpida confirmou que está se associando à Powerchip na construção de uma planta. As ações da Elpida fecharam com alta de 0,2%, a 5,65 ienes, mas chegaram a valer 5,72 ienes no começo do pregão. Os papéis da fabricante de equipamentos de teste de semicondutores Advantest tiveram valorização de 2,3%. A operadora de telefonia móvel NTT DoCoMo perdeu 1,1%. Os investidores venderam ações da companhia na expectativa de que ela anunciaria uma queda no número de assinantes em novembro, causada pela introdução da portabilidade numérica. A empresa confirmou essa redução após o encerramento do pregão. Também era esperado que a NTT divulgasse um comunicado sobre as baterias da Mitsubishi Electric utilizadas em seus aparelhos. As ações da Mitsubishi Electric recuaram 1,1%. A Japan Tobaco obteve uma das maiores altas do dia, encerrando com valorização de 4,8%. O motivo foi a informação de que a empresa faria uma oferta de compra pela britânica Galaher Group. A Japan Tobaccho não quis comentar essa informação. As companhias prestadoras de serviços públicos sucumbiram às realizações de lucros após o forte desempenho de ontem. Tokyo Electric Power Company declinou 1,1%. As informações são da Dow Jones.